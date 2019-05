Cerreto, Paolo Bertelloni è il nuovo mister: `Obiettivo Seconda`

L'ex Ricortola e Poveromo guiderà i blucerchiati con ambizioni importanti. Il direttore al suo fianco sarà l'ex patron del Poveromo Fabrizio Della Pina

Terza Categoria - Il nuovo allenatore del Cerreto è Paolo Bertelloni. Il presidente Del Freo non ha esitato e ha subito ritenuto il nuovo tecnico adatto a sostituire l'omonimo Emiliano che ha guidato la squadra nei suoi primi due anni di categoria.



Paolo Bertelloni è un allenatore di esperienza, sia nei settori giovanili, dove ha allenato molto, che in prima squadra, vedesi le ultime due esperienze a Ricortola e Poveromo. Il profilo giusto per rilanciare la squadra montignosina dopo la bruciante retrocessione in Terza alla ricerca di un immediata promozione.



Di seguito la sua prima dichiarazione in blucerchiato nella quale presenta anche il nuovo direttore sportivo:



"Sono contento di questa opportunità che mi è stata offerta dalla società dove tra l'altro ritroverò come Ds Della Pina Fabrizio. Abbiamo tutti voglia di un pronto riscatto e siamo già al lavoro da qualche giorno per poter allestire una rosa competitiva che ci possa permettere di lottare per il vertice. Non ci nascondiamo, fin da adesso l'obiettivo sarà tornare in Seconda Categoria e costruire un blocco di giocatori che, insieme a quelli che sono restati, possano diventare lo zoccolo duro della società. Sappiamo bene che ci sarà una nutrita concorrenza per tentare il salto di categoria ma nascondere le ambizioni non avrebbe senso. Cerreto è una società che rappresenta un paese il nostro compito è quello di portarla più in alto possibile e di coinvolgere, attraverso prestazioni e risultati, tutti in questo percorso. Ciliegina sulla torta sarà la possibilità di disputare le partite interne al nuovo "Del Freo", faremo in modo che questo diventi un punto importante a nostro favore".