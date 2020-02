Cerreto, esonerato mister Bertelloni

Terza Categoria - La sconfitta nel derby di sabato contro lo Spartak Apuane a pochi giorni dalla “knockout” in finale di Coppa è costata cara all’esperto mister Paolo Bertelloni. La società del presidente Del Freo ha infatti pensato che c’era da dare una scossa immediatamente e ha esonerato il tecnico ex Ricortola e Poveromo, da oggi anche ex Cerreto.



Già nella giornata di lunedì sono iniziati i colloqui con ipotetici traghettatori ma per ora ancora nessuna risposta. Sicuramente non sarà facile per il nuovo arrivato, ammesso che arrivi in questi giorni: il Cerreto è attualmente primo in classifica appaiato con la Montagna Seravezzina che però ha una partita in meno, e proprio la Montagna sarà ospite dei blucerchiati sabato prossimo. Una partita in meno anche per il Mulazzo campione di Coppa, dietro di due lunghezze, e per la quarta in classifica Azzurra, a -4. Ciò vuol dire che una sconfitta nello scontro diretto potrebbe voler dire addio ai sogni di gloria, o comunque compromettere notevolmente il buon cammino fatto fino ad oggi.