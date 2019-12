Cerreto, Bertelloni: `Col Montignoso sarà un derby nel derby`

Terza Categoria - Come dalle previsioni estive stiamo assistendo ad un campionato di Terza Categoria di altissimo livello. Squadre attrezzate con giocatori che fanno invidia alle categorie superiori, partite con importanti cornici di pubblico e derby sentitissimi. Uno di questi è sicuramente quello che si giocherà sabato 14 dicembre presso il bellissimo sintetico del "Del Freo" di Montignoso tra il Cerreto e il Montignoso Football Club. I primi sono in testa al campionato, in coabitazione con il sorprendente Spartak Apuane, hanno una rosa molto forte e sicuramente sono tra i favoriti alla vittoria finale; i secondi sono a metà classifica, una squadra nata da pochi mesi che ha lasciato qualche punto per strada, ma ha giocatori di assoluta qualità e possono vincere con chiunque.



Di seguito le parole del coach dei blucerchiati Paolo Bertelloni che traccia un bilancio di questa prima parte di stagione e analizza la difficoltà dell'affrontare il derby:



Cerreto in testa al campionato, sta andando tutto benone... "Si essere in testa, anche se in coabitazione, è importante e sicuramente il primato in campionato e il raggiungimento della finale di Coppa Provinciale denotano che la stagione sta prendendo la direzione giusta. In campionato però abbiamo lasciato per strada occasioni che oggi ci permetterebbero di fare valutazioni più positive."



Con voi lo Spartak, come valuti gli avversari? Cosa hai da dire invece sulla Montagna Seravezzina? "Spartak, Montagna Seravezzina e Mulazzo sono sicuramente, pur con caratteristiche differenti, le avversarie più accreditate, anche se si stanno avvicinando a fari spenti altre squadre alle zone importanti della classifica. Lo Spartak comunque incarna appieno lo spirito per il quale nasce, riportando in campo forte agonismo e carattere indomito, con l'aggiunta di buone qualità come Magnani e Turba. La Montagna è una squadra molto ordinata e quadrata le cui caratteristiche vengono esaltate dai loro "gioielli" Berti e Tarabella, ed infine il Mulazzo, una squadra che vuole raggiungere il risultato attraverso una filosofia di gioco ben precisa, e affrontando l'avversario a viso aperto (e forse anche per questo ha un paio di punti di ritardo)".



Sabato grande derby col Montignoso. Sarà un'altra battaglia... "Sabato sarà sicuramente, per noi, una delle partite più difficili del campionato. Non esisterà classifica è un derby e, vedendo come a Montignoso possono essere vissute alcune situazioni, ci potrebbe essere un derby nel derby che è quello delle frazioni. Sarà una partita sentita, inutile nasconderlo, siamo coscienti dell'importanza che ha, sia da una parte che dall'altra, e siamo a conoscenza delle difficoltà che nasconde"



Quanto è difficile gestire cosi tanti validi giocatori? "Le difficoltà ci sono state più all'inizio della stagione, quando tutti questi giocatori, che avevano già una reciproca stima tecnica, dovevano trovare un equilibrio all'interno del gruppo. Superato questo momento diventa molto appagante e stimolante, perché parliamo di ragazzi ai quali piace allenarsi, che danno risposte importanti dal punto di vista tecnico alle esercitazioni proposte, costringendo così allenatore e staff a proporre cose sempre più impegnative".



In cosa il Cerreto deve ancora migliorare? "Nella continuità della prestazione in gara, noi abbiamo dissipato, o ci siamo complicati delle partite, per dei black out che viviamo durante la gara. Siamo riusciti a passare da prestazioni esaltanti e importanti a momenti bui, dove non riuscivamo più a costruire cose semplici o ad aiutarci nella stessa gara e nel giro di pochi minuti. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, mentre invece a volte quando vediamo che stiamo facendo bene ci rilassiamo un po e gli avversari cominciano a prendere metri e metterci in difficoltà."



La difesa forse è il reparto che avrebbe più bisogno di innesti. Arriverà qualcuno? "Si gli infortuni di Del Giudice e Poli ci hanno messo in una sorta di allarme e ci stiamo muovendo su tre piste differenti. Vediamo se arriverà un giocatore in questo periodo, altrimenti non faremo drammi e andremo avanti come stiamo facendo ,anche perché chi sta giocando adesso lo sta facendo in modo esemplare ed impeccabile".