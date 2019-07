Cerreto, anche Del Giudice è blucerchiato

Terza Categoria - Il Cerreto non si ferma più. Dopo la firma di Mattia Grossi è arrivata quella del difensore Michael Del Giudice, classe '90 ex River Pieve, Barbarasco, Aullese e Romagnano in grado di fare tutti i ruoli del reparto difensivo. Un vero asso per la Terza Categoria che rende i blucerchiati ancor più forti.



Grande soddisfazione in casa Cerreto per l'ottimo lavoro che il presidente Del Freo e il ds Della Pina stanno facendo. Adesso sarà dovere dell'esperto mister Bertelloni imprimere i propri principi di gioco e trovare il giusto assetto a questa Ferrari che dovrà guidare al massimo, per tagliare il traguardo per primo. Dopo questa campagna acquisti è ovviamente la squadra da battere e in ogni campo sarà battaglia.



La società blucerchiata fa sapere che comunque potrebbero esserci altre sorprese e, visto come sta andando, c'è assolutamente da aspettarselo.