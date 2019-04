Barbarasco fuori dalla coppa regionale

I viareggini dello Sporting calano il secondo poker, altri 4 gol ai granata e volano in semifinale

Terza Categoria - Lo Sporting Viareggio 86 va avanti nella fase regionale della 21° edizione del Trofeo Coppa Provinciale di Terza Categoria, manifestazione riservata alle vincitrici della coppa per girone e delegazione. Nella sfida di mercoledi 17 aprile, non è riuscito dunque nell’impresa il Barbarasco che aveva il difficilissimo compito di ribaltare il 4-1 subito tra le proprie mura all’andata. Al comunale di Stiava ne ha presi altri 4 e il doppio confronto si è chiuso con il pesante risultato di 8 reti a 3 per il versiliesi.



Il tabellino



Viareggio 86 -Barbarasco 4-2

Viareggio 86: Barsuglia, Ambrogi (Bonuccelli), Pardini, Comelli, Sbrana, Palmieri, Giannini (Barontini), Olivieri (Dini), Bertini, Pacini (Bernardini), Simoni (Lo Monaco) (a dsip. Pellegrinetti, Pagni, Verdighi) All. Meini

Barbarasco: Cavalier Doro, Lunini, Puppi, Trippa (Varanini), Giansoldati, Biondi, Ture (Yanchuk), Gerali Paolo, Magnanini (Chiocca), Giromini (Gabrielli) , Oligeri (a disp.Casciari) All. Giorgi

Arbitro: Rosini di Livorno

Marcatori: 28’ Palmieri, 40’ Simoni, 53’ Pacini, 60’ Oligeri, 66’ Yanchuk,90’+2’ Lo Monaco

Note: Espulsi 75’ Oligeri, 84’ Gerali Paolo del Barbarasco entrambi per doppio giallo