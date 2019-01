Attuoni Avenza, vittoria nel gelo della Covetta

Mister Secchiari : "Commessi alcuni errori difensivi evitabili ma sono soddisfatto della prestazione"

Terza Categoria - L'Attuoni Avenza supera alla Covetta l'Academy Massa Montignoso col punteggio di tre a due. In rete per i biancoblu avenzini sono andati sul doppio vantaggio in meno di una ventina di minuti con Lucetti. Nella ripresa, dopo la rete ospite ci pensava poi Da Pozzo a realizzare il tris che metteva in ghiaccio, proprio il caso di dirlo, il match. Tre punti al platino che portano l'Avenza a quota 28 in terza posizione.



Mister Augusto Secchiari (foto) è soddisfatto sia del risultato finale che della prestazione dei suoi ragazzi alla fine di un match giocato sabato alla Covetta in orario serale (18.30) con temperatura che si aggirava intorno allo zero.



Il commento del mister biancoblu.

"Una buona vittoria e tre punti importanti che ci rimettono in carreggiata dopo lo stop di San Vitale. Dobbiamo rivedere qualcosina nel reparto difensivo poiche' abbiamo concesso troppo agli avversari ma nel complesso sono soddisfatto"



Sabato prossimo 2 febbraio l'Avenza sarà impegnata ancora in casa contro la capolista Sporting Forte dei Marmi.



Il tabellino della gara di sabato.



Attuoni-Academy M.Montignoso 3-2

Attuoni Avenza : Volpi, Prampolini, Ussi, Bernacca, Guzzonato, Pierami, Esposito, Musetti, Lucetti (55’ Bertolkucci), Da Pozzo, Brugioni (84’ Francini) (a disp. Bordigoni, Ghirlanda, Omar, Zaccara, Ambrosi, D’Amico) All.Secchiari

Academy M.M.: Tognocchi (46’ Ambrosini), Della Pina, Lorenzetti, Baldini, Gaina (75’ Giovannucci), Orlacchio, Antompaoli, Bertonelli, Ceragioli Luigi, Borghini, Diouf (59’ Mengaroni) (a disp. Ambrosi, Ceragioli Massimo, De Santis) All. Montaresi

Arbitro: Alessandro Patanè

Reti: 3’ Lucetti, 18’ Lucetti, 34’ Antompaoli, 61’ Da Pozzo, 62’Mengaroni.