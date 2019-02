Attuoni Avenza, tanti applausi ma zero punti

I ragazzi di Secchiari spaventano la capolista che pero' vince la partita. Il portiere versiliese migliore in campo.

Terza Categoria - ATTUONI AVENZA-SPORTING FORTE DEI MARMI 0-1

ATTUONI AVENZA: Volpi, Prampolini, Ussi, Pappagallo, Guzzonato, Pierami, Esposito, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Brugioni. A disp. Ambrosi, Francini, Bertolucci, Secchiari, Dell'Amico, Ghirlanda, All. Secchiari.

SPORTING FORTE DEI MARMI: Federigi, Prosperi, Lorenzoni, Pelliccia, Pardini, Coppede', Celentano, Rosi, Maggi, Folliero, Alaimo. A disp. Viti, Lorenzi, Tarabella. All. Picchi.

ARBITRO: Lombardo di Carrara.

RETI: 11' st Maggi

AVENZA- L'Avenza fa la partita, lo Sporting dei Marmi la vince. E' andata proprio cosi' nel big match della XVI° giornata disputata sul terreno del Paolo Deste della Covetta. Un primo tempo praticamente tutto di marca apuana con l'Avenza vicina alla rete in almeno tre nitide occasioni. La cronaca . Al 12' colpo di testa di Alaimo para Volpi. Sul ribaltamento di fronte Da Pozzo si lancia verso il portiere tira con rimpallo ed il pallone termina di pochissimo a lato. Ancora pericolosissima l'Avenza quattro minuti piu' tardi con Brugioni che si trova a tu per tu con Federigi ma si fa deviare il tiro in corner dal portiere ospite. Ci prova poi Lucetti di testa ma il pallone è alto. Ancora padroni di casa pericolosi al 30' con Da Pozzo che in girata costringe Federigi alla respinta. Al 35' ci prova Ussi ma il pallone è alto sulla traversa. Lucetti di testa al 39' ed ancora Federigi che si salva in calcio d'angolo. Tre minuti piu' tardi ancora il portiere versiliese a respingere una conclusione dal limite a cui segue un atterramento di Brugioni ma per l'arbitro è tutto regolare.

Ripresa. La prima azione è in mischia al 4' per l'Avenza con il portiere ospite ancora pronto. Bravo Volpi al 10' a deviare in angolo un tiro ravvicinato. Sulla susseguente azione di corner il Forte dei Marmi trova il vantaggio con un tap in di testa da parte di Maggi dopo che Volpi era riuscito a deviare sulla traversa un rimpallo. Avenza che prima resta in dieci a causa del rosso a Secchiari per proteste e che nel finale cerca di arrivare al pareggio con grande carattere ma ancora il portiere avversario,, migliore in campo nega la gioia del pareggio ai padroni di casa che portano a casa il massimo col minimo sforzo. Per l'Avenza tanti applausi ma zero punti.