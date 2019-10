Terza Categoria - Dopo la vittoria con il Lido di Camaiore ed il pareggio esterno sul terreno del Romagnano, l'Attuoni Avenza si è confermata "grande con le grandi" conquisitando ben quattro punti contro le prime due della classe. Adesso per i ragazzi di mister Augusto Secchjiari all'orizzonte un nuovo esame ovvero la gara casalinga di domenica 3 novembre al Paolo Deste della Covetta contro la formazione lunigianese del Monti che in classifica affianca gli avenzini a quota 10 punti.



Match sulla carta si tratta di un interessante contro due squadre che hanno iniziato in maniera positiva il nuovo torneo di Seconda categoria 2019/20. Monti che nello scorso turno di campionato ha superato per due a uno in casa al "Don Bosco" i cugini del Monzone.