Attuoni Avenza, pari a Zeri

In Terza i biancoblu di mister Secchiari raccolgono in Lunigiana il secondo pareggio consecutivo

Terza Categoria -

L'Attuoni Avenza non riesce piu' a ritrovare la via della vittoria che manca da tre turni. Momento di appannamento in casa dei biancoblu che raccolgono il secondo pareggio per uno ad uno nell'arco di sette giorni. Dopo quello casalingo con l'Azurra è arrivato sabato scorso quello raccolto nella lunghissima trasferta di Coloretta in casa del Vallizeri.



Avenza che era passata in vantaggio grazie ad una rete di Esposito ma nella ripresa i lunigianesi hanno raddrizzato il match con un gol di Nicolo' Conti. Classifica che resta comunque immutata col quarto posto a quota 14 punti.



Prossimo appuntamento per i ragazzi di mister Augusto Secchiari (foto) la gara interna al Paolo Deste della Covetta in programma sabato 15 dicembre alle ore 18.30 contro la formazione del Montagna Seravezzina che segue ad una sola lunghezza di distanza.



Il tabellino del match di Zeri.



VALLIZERI-ATTUONI AVENZA 1-1

VALLIZERI : Brunotti, Kadiu, Stilo, Lastrucci, Conti Andrea, Conti Nicolò, Giannotti, Bestazzoni, Polloni, Gjoxhaj, Pucci. All.Centofanti.

ATTUONI AVENZA: Tortelli, Bernacca, Borghetti, Dell'Amico, Pierami, Musetti, Brugioni, Esposito, Menconi Luca, Secchiari M. All. Secchiari A.

ARBITRO: Sergiampietri.

RETI: 28' Esposito, 72' Conti N.