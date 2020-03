Attuoni Avenza, il presidente: `Non è un film, purtroppo è realtà`

Terza Categoria - Anche la Polisportiva Attuoni Avenza interviene tramite le parole del presidente Carlo Attuoni su quanto sta succedendo: "Seconda o Terza Categoria la nostra attivita' e l'espressione piu' viva del puro dilettantistismo, dove non girano soldi ma solo pura passione nello sport piu' amato dagli italiani. Noi abbiamo immediatamente fermato l'attivita' e speriamo vivamente di ricevere delle buone notizie dai medici e scienziati che sono le uniche persone indicate per aiutarci. Probabilmente ci saranno anche altre restrizioni alle quali ci dovremo attendere, dovremo fare la spesa una volta alla settimana e non tutti i giorni, dovremo rinunciare alle passeggiate e al jogging, insomma stare in casa. Dobbiamo stringere i denti e non mollare, in attesa di buone nuove da chi sta sperimentando vaccini, cure ecc... Siamo al momento dentro ad un film, i Promessi sposi o i Visitors ma non e' un film e' realta'.



Ultima cosa prego gli organi federali allorche' si potra' riprendere l'attivita' agonistrica di dedicare il primo fine settimana disponibile ad effettuare dei ritrovi in ogni zona con la presenza di tutte le societa'. Ad esempio Lunigiana, Carrara, Massa, Versilia. Forza a tutti, coraggio e sara' questa la vittoria piu' bella.