Attuoni Avenza, gol vittoria al 92´

Con un gol al 92' di Andrea "Main" Francini l'Attuoni Avenza espugna in pieno recupero il terreno dell'Allende" di Barbarasco

Terza Categoria - BARBARASCO-ATTUONI AVENZA 0-1

BARBARASCO:Cavalieri dOro, Gerali P, Puppi, Gerali M, Giansoldati, Bondi, Gerali M, Nanti, Yanchuk, Giromini, Oligeri.A disp. Casciari, Cini, Carlotti, Bertoli, Gabrielli, Varanini, Signanini, Magnanini. ALl. Giorgi.

ATTUONI AVENZA:Volpi, Prampolini, Borghetti, Bernacca, Guzonato, Pierami, Esposito, Musetti, Ussi, Ghirlanda, Menconi.A disp. Bordigoni, Theihbat, Francini, Ambrosi, Da Pozzo. All. Secchiari.

ARBITRO: Particelli di Carrara

RETE: 92' Francini



Con un gol al 92' di Andrea "Main" Francini (foto) l'Attuoni Avenza espugna in pieno recupero il terreno dell'Allende" di Barbarasco e guadagna tre punti al platino per continuare la corsa nelle zone nobili della graduatoria di Terza. Tanta soddisfazione ma allo stesso tempo amarezza se si pensa all'occasione sfuggita in Coppa mercoledi scorso alla Covetta contro il medesimo avversario che ha conquistato la finale con il Marina di Massa.



Gara molto equilibrata, quella disputata sul terreno di gioco lunigianese con l'Avenza che ha provato in almeno tre occasioni per giungere la vantaggio. Il gol dei tre punti arrivava in pieno recupero con il neontrato Francini abile , in area di rigore ad infilare Cavalier d'Oro per il gol partita. Sabato prossimo i biancoblu saranno impegnati sul terreno del San Vitale per a prima giornata di ritorno.