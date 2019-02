Attuoni Avenza, esame di maturità

Sul terreno della Covetta arriva la capolista Sporting Forte dei Marmi

Terza Categoria -

Esame di maturità per l'Attuoni Avenza. Domani pomeriggio alle ore 17.45 sul terreno di gioco del Paolo Deste della Covetta i biancoblu avenzini di Augusto Secchiari affrontano la capolista Sporting Forte dei Marmi. Un match davvero molto impegnativo per l'Avenza che pero' ha il morale alto ed una posizione di classifica di tutto rispetto.



"Domani andremo ad affrontare una signora squadra - commenta mister Secchiari - che se è ancora imbattuta da inizio campionato un motivo sicuramente c'è. Si tratta di una squadra molto pericolosa nel reparto arretrato dove giocano alcuni elementi da categoria superiore. Potrebbero pero' allo stesso tempo essere vulnerabili dietro almo da quanto visto all'andata e noi cercheremo di creare problemi giocando al nostra partita.

Purtroppo - continua Secchiari - per motivi vari dovrò fare a meno di alcuni elementi importanti ma non ci piangiamo addosso e pensiamo a chi scende in campo. Fino a questo momento abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare su questa strada. Penso che possiamo ambire alal zona playoff senza problemi."



Attuoni Avenza-Sporting Forte dei Marmi sarà diretta dal signor Andrea Pio Lombardo delal sezione Aia di Carrara