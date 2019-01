Attuoni Avenza, caccia alla finalissima

Mister Secchiari : "Siamo un po' in emergenza ma ci proviamo"

Terza Categoria - Questa sera sul terreno di gioco del Paolo Deste della Covetta (ore 20.30) va in scena la semifinale di ritorno di Coppa Toscana di Terza tra Attuoni Sport e Barbarasco.

All'andata in terra lunigianese il Barbarasco si impose per una rete a zero.

In casa Avenza c'è la voglia di arrivare all'atto conclusivo della manifestazione anche se i lunigianesi saranno un ostacolo tutt'altro che agevole.



Mister Augusto Secchiari analizza il match.



"Siamo un po' in emergenza - dichiara il tecnico biancoblu- a causa dell'assenza dei vari Bongiorni, Lucetti e Bernacca ma tutto sommato per il resto stiamo bene sia di piede che di testa e proveremo a ribaltare lo svantaggio dell'andata.



Il Barbarasco, - continua Secchiari- specialmente dalla cintola in su è una buonissima squadra che tra l'altro la incontreremo di nuovo sabato in campionato e sicuramente dalla loro hanno il vantaggio della vittoria dell'andata che permette loro di avere a disposizione due risultati su tre ed anche una possibile sconfitta con gol. "