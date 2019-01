Attuoni Avenza, altri tre punti

Sul terreno della Covetta i biancoblu di mister Secchiari superano un coriaceo Fosdinovo e volano a quota 22

Terza Categoria - ATTUONI AVENZA-FOSDINOVO 2-1

ATTUONI AVENZA:Volpi, Prampolini, Ussi, Guzzonato, Bernacca, Secchiari, Esposito, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Brugioni. A disp. Ambrosi, Dell'Amico, Ghirlanda. All. Secchiari.

FOSDINOVO: Zeni, Della Valle, Nouhass, Aquaro, Tenerani, Morotti, Coraci, Coppa, La Terra, Fusani. A disp. Morotti, Conti Castelli, Baldoni, Bianchi, Corsini.

ARBITRO:Francesco Cecchini di Carrara.

RETI: Esposito, Coraci, Lucetti.



AVENZA- L'Attuoni Avenza inizia l'anno nuovo come aveva concluso il 2018 ovvero con una vittoria. Nel serata gelida del Paolo Deste della Covetta i biancoblu allenati da mister Augusto Secchiari hanno superato per due a uno un coriaceo Fosdinovo. Avenza in vantaggio con Esposito. Il momentaneo pareggio degli ospiti con Coraci e poi il gol dei tre punti per i padroni di casa con Lucetti. Con questo successo l'Attuoni Avenza sale a quota 22 in terza posizione. Adesso in quattro giorni doppio appuntamento contro il Barbarasco. Mercoledi ad Avenza nella semifinale di ritorno di Coppa e domenica sul rettangolo di gioco lunigianese per il campionato.