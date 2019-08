Altro acquisto Montignoso, presa la `freccia bionda`

Terza Categoria - Montignoso senza freni. Dopo aver annunciato il pichichi della scorsa stagione Andrea Rocca, la nuova società rossoblu si aggiudica anche le prestazioni di Alex Tenerini, soprannominato la "freccia bionda" di Montignoso, o più semplicemente AT7. Il presidente Alessandro Mazzanti insieme al mister Mori Enrico e al vice Poggi Marco, sono riusciti a creare un progetto "appetitoso" che sta coinvolgendo tanti ragazzi grazie anche alla benedizione del sindaco.



Le prime parole della "freccia bionda" in rossoblu: "Sono onorato di vestire la maglia di Montignoso nuovamente, per me è sempre un orgoglio giocare nella squadra della mio paese. Il progetto è ambizioso come lo sono io, quest'anno voglio superarmi, dopo una stagione tra luci ed ombre, sogno una stagione sotto i riflettori della terza categoria. Stimo molto il mister ed il vice e non nascondo il fatto che la mia decisione è stata sicura non appena mi hanno presentato il progetto. Siamo una buona squadra, stiamo diventando un bel gruppo."