Academy Massa Montignoso, X-Factor

I bianconeri hanno salutato il 2018 con il terzo pareggio consecutivo. Alla ripresa del campionato derby interno col San Vitale

Terza Categoria -

Con tre pareggi consecutivi l'Academy Massa Montignoso ha terminato il suo percorso di Terza categoria per quanto riguarda il 2018. I bianconeri vanno alla pausa del torneo con quattordici punti all'attivo, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Nell'ultimo turno di campionato l'Academy ha impattato per due a due sul terreno di gioco del Montagna Seravezzina. Un cammino, fino a questo momento , quello effettuato dai bianconeri, da sufficienza in pagella. Una tranquilla posizione di media classifica con la possibilità di migliorare.



Il tabellino dell'ultima gara del 2018 dell'Academy Massa Montignoso.



Mont.Seravezzina-Academy M .M. 2-2



Mont.Seravezzina: Bertoni, Sacchelli, Bacci, Fiaschi, Rossi, Tarabella Nicola, Tovani, Marrai N., Maremmani, Bazzichi (82’ Frediani), Tarabella Alessio (61’ Consigli) (Cagnoni Fabio, Cagnoni Simone, Marrai N.,Salvatori, Berti). All. Maganzi.



Academy M.Montignoso: Ambrosini, Orlacchio, Guadagnucci(75’ Ceragioli), Coppa, Gaina (60’ Consigli), Mosti, Della Pina(63’ Diouf), Bertonelli, Antompaoli, Baldini(46’ Sagramoni) Mengaroni. (A disp. Imelli). All. Montaresi.



Arbitro: Mugnaini di Viareggio.



Reti: 13’ Tovani, 19’ Mengaroni (rig), 39’ Fiaschi, 93' Orlacchio.



Nel prossimo turno di campionato, primo del 2019 l'Academy Massa Montignoso sarà di scena, sabato 5 gennaio, nel derby casalingo contro i cugini del San Vitale in una gara tutta da seguire.