Academy Massa Montignoso, tuona Tarantola: “Penalizzati dalle decisioni arbitrali”

In riferimento al posticipo di lunedì sera contro il San Vitale Candia: "Spero diventi la nostra gara crocevia"

Terza Categoria - Il posticipo di lunedì sera tra l’Academy e la quotata San Vitale Candia è stato vinto dai biancoazzurri per 2-1. Derby equilibrato e nervoso con un’espulsione per parte, chiuso tra le polemiche dei padroni di casa per le decisioni arbitrali. Dopo due giorni, tuona il responsabile dell’Academy Enzo Tarantola che con il seguente virgolettato spiega le motivazioni delle lamentele e soprattutto rimarca la buona prova dei suoi ragazzi:



"Premetto che il San Vitale Candia è un'ottima squadra con diversi elementi di categorie superiori e dunque non ha rubato nulla, ma la nostra sconfitta è innegabile frutto dell'infelice serata del ragazzino in giacchetta nera. Premetto anche che accampare scuse non è mio costume, soprattutto per una gara di Terza Categoria dove spesso gli arbitraggi sono affidati come ieri sera a giovanotti ancora acerbi, ma lo devo sopra ogni cosa ai miei giocatori che al termine ad un più o meno giusto nervosismo di cui ora pagheremo le conseguenze abbinavano una amarezza e delusione trasparente.



Non entro nel merito delle decisioni arbitrali che ci hanno decisamente sfavorito ma è giusto rimarcare la prova dei miei ragazzi. Siamo partiti da zero l'anno scorso che, come ovvio, è stato un anno di apprendistato, sia a livello dirigenziale che di squadra. Poi quest'anno abbiamo rinsalsato il gruppo che l'innesto di varie pedine di valore, a livello dirigenziale non abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato, ma solo quello di fare bene e divertirci. Chiaramente vogliamo vincere, come tutti, più gare possibili portando rispetto agli avversari e alla classe arbitrale, così come tale rispetto lo pretendiamo.



In tutte le stagioni calcistiche esiste una gara crocevia, ecco quella di lunedì sera persa immeritatamente spero diventi la nostra gara crocevia perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti alla pari e dunque proseguiamo tranquilli e determinati, poi alla fine si tireranno le somme...”