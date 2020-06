Academy Massa Montignoso, Tarantola scende dal carro

Terza Categoria - Dopo tre anni si interrompe la collaborazione tra l’Academy Massa Montignoso ed il dirigente Enzo Tarantola. Questa "particolare" estate ha portato cambiamenti anche nella prima squadra dell’Academy Massa Montignoso: dopo l’inserimento di Mario Bertelloni nell’organigramma della società come responsabile tecnico del settore giovanile e tecnico della prima squadra, la società bianconera chiude il rapporto professionale con il direttor Tarantola il quale ha deciso di prendere una pausa.



Grande dispiacere in casa Academy dove in questi anni Tarantola si è fatto apprezzare per la serietà e l’impegno.



Di seguito le parole del rammaricato Corfù: “Abbiamo sperato fino in fondo che Enzo rimanesse anche quest’anno perché in questo triennio è stato davvero una persona speciale. E’ vero che questa nuova stagione sarà caratterizzata da grossi cambiamenti, ma speravamo che Enzo rimanesse come dirigente della prima squadra, dopo l’innesto di Bertelloni, ma per motivi personali ha scelto di fermarsi. Spero che non si tratti di un addio ma di un arrivederci!”