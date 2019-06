Academy Massa Montignoso, Tarantola presenta la squadra

Terza Categoria - Nel classico periodo di voci più o meno rispondenti al vero, nel panorama calcistico provinciale una delle poche certezze è rappresentata dall'Academy Massa Montignoso che grazie all'accordo tra i due patron Ciavarella e Corfù dai primi di luglio diventerà Academy Turano Montignoso, potendo contare su più strutture all'avanguardia, l'ultima delle quali il nuovissimo manto in erba sintetica dello Stadio Del Freo della Renalla.



A tal proposito il presidente Corfù e il direttore Pucci hanno confermato come responsabile della squadra di Terza Categoria provinciale, ai nastri di partenza per il terzo anno consecutivo, Enzo Tarantola e conseguentemente come mister Riccardo Montaresi, coppia affiatata sulla quale la società crede molto.



Sentiamo Tarantola: "Partiamo come sempre con un rinnovato entusiasmo avendo alle spalle due anni di esperienza per molti di noi nuova, ma soprattutto una società strutturata al massimo per il Settore Giovanile ma che vede anche nella squadra di terza categoria una valida risorsa. Nessuno ci ha chiesto la Seconda Categoria se non un comportamento serio e rispettoso prima di tutto verso noi stessi, poi verso avversari e classe arbitrale. Lasciamo ad altri i favori del pronostico ma siamo sicuri che facendo tesoro degli errori passati ci faremo trovare sempre pronti a lottare su ogni campo. Lo stesso staff tecnico è riconfermato nel Mister Montaresi e nel preparatore dei portieri Francesco Alberti, mentre abbiamo l'ingresso del nuovo allenatore in seconda Mirko Tarantola, nonché di Gigi Ceragioli che dal campo passa nelle vesti di team manager. Ci avvarremo altresì dell'aiuto di Mario Antompaoli e Paolo Barbieri: dunque uno dirigenza sempre più ampia e valida. A breve comunicheremo la lista completa dei giocatori a disposizione del mister molti dei quali riconfermati ma non mancheranno nuovi ed interessanti innesti".