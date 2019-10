Zampata d´orgoglio della Fivizzanese

Seconda Categoria - Fivizzanese: Ippolito, Lombardi Mi., Lombardi Ma., Ceragioli (55' Bertoli), Gerali, Cresci, Serafini (55' Corsi), Pigoni, Youssefi (55' Bertolini), Tarantola, Angeli. All.: Mencatelli.

Atletico Podenzana: Magnani, Bertipagani, Bonini, Pantera, Pigerini, Bianchi, Moscatelli, Gnoffo, Lombardi, Scarpa (44' Viaggi), Lopez. All.: Angeli.

Reti: Scarpa 17', Bertolini 69', Tarantola 87'

Note: espulsi al 36' Angeli e Moscatelli, al 74' Bertipagani, al 90' Tarantola



FIVIZZANO- Finisce 2-1 per la Fivizzanese il derby lunigianese di giornata che vedeva i "medicei" di mister Mencatelli (foto) opposti alla temibile Podenzana. Sono gli ospiti di mister Angeli a fare gioco nel primo tempo e passare in vantaggio, grazie al gol di Scarpa ben servito da Lopez. Poi l'arbitro, oggi dal "cartellino molto facile", espelle Angeli e Moscatelli per doppio giallo (entrambi discutibili) e lascia le due squadre in 10.



Nella ripresa esce fuori la Fivizzanese che dopo 14' minuti pareggia con il neo entrato Bertolini, partita magistrale la sua, servito da Corsi su calcio di punizione. Al 74' il Podenzana rimane in nove per un terzo doppio giallo. La Fivizzanese approfitta della superiorità numerica e centra il gol vittoria con Tarantola il quale per la troppa esultanza viene poi ammonio ed espulso, anch'egli per doppia ammonizione. Fivizzanese che trova la prima vittoria stagionale e balza fuori dalla zona paludosa della classifica.