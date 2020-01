Vola sempre piu´ in alto l´Atletico Carrara

Seconda Categoria -

E' un super Atletico Carrara. In seconda categoria i nerazzurri di mister Michele Dati superano in trasferta lo Sporting Viareggio col punteggio di tre reti ad una e fanno un bel balzo in avanti in graduatoria fino a raggiungere l'attuale terzo posto solitario.



A decidere il match in terra versiliese le reti messe a segno da parte di Bertanelli, un'autorete dei padroni di casa e di Pucci in pieno recupero. Prossimo appuntamento per Barbieri e compagni la gara casalinga di domenica prossima quando alla Fossa dei Leoni arriverà il Podenzana seconda forza del torneo nel big match della giornata.



Il tabellino della gara di ieri



SP.VIAREGGIO-ATL.CARRARA 1-3

SP. VIAREGGIO: Bernini, Ambrogi (80' Pagni), Toncelli (76' Verdigi), Comelli, Ficagna, Tomei, Simoni (71' Dini), Galli, Matrone, Barsotti, Giannecchini (56' Bertini). All.: Meini

ATL.CARRARA: Grassi, Tedeschi, Vanello, Pezzanera, Magazzù, Manzo, Barbieri, Antoniotti, Guadagni (71' Pucci), Cristiani (68' Lazzari), Bertanelli (77' Martinucci). All.: Dati

ARBITRO: Russo di Pisa

RETI: 6' Bertanelli, 47'pt Galli, 50' aut. Ambrogi, 93' Pucci.