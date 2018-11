Verso Sp. Pietrasanta-Fivizzanese, il ds Trasatti: «Non vedo l´ora che sia domenica»

Entusiasmo alle stelle e voglia di rimanere in testa. A Pietrasanta si capirà dove può arrivare la “Medicea”

Seconda Categoria - Un inizio di stagione eccellente con primato in classifica in una spettacolare “bagarre” con squadroni come Corsanico, Romagnano e Sporting Pietrasanta. Stiamo parlando della Fivizzanese di mister Aldo Poggi, rivelazione del campionato di Seconda Categoria. Dopo la vittoria casalinga col Ricortola, domenica prossima la capolista sarà impegnata al Comunale di Pietrasanta contro la strafavorita alla vittoria finale, per quella che si prospetta una sfida da non perdere.



Abbiamo contattato il ds della Medicea Cristiano Trasatti che ha risposto come segue alle nostre domande:



Una Fivizzanese sorprendente, sapevamo che la squadra era buona ma non una top team... ”Siamo partiti forte, inutile negarlo. Nelle prime 7 giornate abbiamo ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta, a testimonianza del fatto che la squadra è valida; d'altronde abbiamo confermato la maggior parte della rosa che ha raggiunto i playoff lo scorso anno, inserendo al contempo diversi innesti di qualità. Non so dire se siamo un top team: ci sono società con budget troppo superiori al nostro. Diciamo che per ora ci godiamo il momento.”



Sembra che Aldo Poggi sia il giusto timoniere per questa Fivizzanese? ”Il feeling con Aldo è nato sin dal primo incontro. È un allenatore preparato, ma soprattutto ha quella grinta e quell'entusiasmo che cercavo”.



Si parla molto bene dell'ambiante di Fivizzano e di una società molto presente... ”Siamo una realtà giovane (questa è solamente la nostra ottava stagione dalla rifondazione della “Medicea”) e quindi in parte anche inevitabilmente inesperta, la piazza è calda, il pubblico pretende e anche noi abbiamo avuto qualche trascorso societario "burrascoso", ma la passione non manca e facciamo e faremo il possibile per la nostra squadra.”



Domenica prossima Sporting Pietrasanta. Come affronterete l'incontro? Partita normale o banco di prova? ”Appena riagganciata la testa della classifica e subito il calendario ci mette di fronte la trasferta in casa del Pietrasanta. Se secondo gli esperti lo Sporting è la favorita per la vittoria finale un motivo ci sarà, quindi ci prepariamo con umiltà e rispetto. Non voglio dire che sarà un banco di prova, perché anche in caso di sconfitta i nostri obiettivi non muteranno, ma fungerà da cartina tornasole per misurare i nostri progressi. Loro vengono dalla prima sconfitta nel big match col Romagnano (altra squadra dal gruppo eccezionale), quindi avranno voglia di rivalsa: faremo in modo che questo non sia possibile. Non vedo l'ora che sia domenica”.