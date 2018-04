Dopo la lunga bagarre con l'Antica Luni i rossoneri di mister Veronica tagliano per primi il traguardo

Seconda Categoria - Vittoria casalinga contro l'Arcola Garibaldina nell'ultima giornata di campionato e esplosione di gioia per il Sarzana 1906 di mister Tiziano Veronica. Un bellissimo campionato caratterizzato dalla sfida a distanza contro l'Antica Luni con continui sorpassi che ha lasciato tutti col fiato sospeso fino all'ultimo.



Decisivo è stato il definitivo sorpasso alla penultima, quanto l'Antica Luni non è andata oltre il pareggio sul campo dell'Arcola Garibaldina mentre Storti e compagni hanno dato la zampata definitiva, superando il quotato Vezzano per 2-0.



Infine ieri successo firmato dall'intramontabile classe '80 Daniele Meruzzi e da Micheale Melis. Grande festa a fine gara e soddisfazione immensa per la società del d.s Polidori per l'importante promozione in Prima Categoria.



Di Seguito l'intera rosa e società del Serzana a cui Calcio Massa Carrara fa i più sentiti complimenti:



PORTIERI



Cucurnia andrea

Cecchetti jacopo

Paglini Alessandro



DIFENSORI



Biagioni Andrea

Bartoli Luca

Biselli Andrea

Tonelli Mattia

Cherubini Emanuele

Micheli Federico

Ligeri Matteo



CENTROCAMPISTI



Melis Maicol

Rolla Leonardo

Bianchi Daniele

Isoppo Matteo

Orlandi Luca

Capitani Francescoh



ATTACCANTI



Meruzzi Daniele

Storti Stefano

Peigottu Luca

Bonucelli Danilo

Pieruzzini Nicola



MISTER Tiziano Veronica

Preparatore portieri: Giacomo Bertolla



SOCIETA'



D.s Polidori Andrea

Dirigenti: Zeni stefano/Scopis Stefano/Perfumo Andrea

Presidente: Castagna Marco

Vicepres: Dimemmo Dante