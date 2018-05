Tra i gialloazzurri ed il passaggio di categoria c'è una squadra molto bene organizzata come il Vezzano

Seconda Categoria - ORTONOVO- Tutto pronto in Seconda Categoria Ligure. L'Antica Luni si prepara a scendere in campo questo pomeriggio alle ore 16.30 per la Finale playoff contro il Vezzano.



I “gladiatori” del presidente Mattia Casani sono chiamati quest'oggi sul rettangolo di gioco del “Gaggio” di Ortonovo all'ultimo sforzo per raggiungere il tanto agognato obiettivo finale, chiamato Prima Categoria e seguire quindi il Sarzana 1906 che si è aggiudicato la regular season. Tra i gialloazzurri ed il passaggio di categoria c'è una squadra molto bene organizzata come il Vezzano che in semifinale, proprio sul terreno del “Gaggio” sette giorni fa, ha fatto fuori il Luni con un secco tre a zero. Arbitro dell'attesissimo match è stato designato il signor Garbusi della sezione di La Spezia.