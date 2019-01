Una Fivizzanese in piena crisi

Per i biancocelesti due soli punti nelle ultime nove partite e quinta sconfitta consecutiva.

Seconda Categoria - Quinta sconfitta consecutiva, due punti nelle ultime nove partite disputate. Per la Fivizzanese è decisamente crisi e la classifica adesso comincia a preoccupare seriamente. Biancocelesti attualmente scesi al sestultimo posto del girone A di Seconda Categoria con la linea di galleggiamento dei playout che si avvicina a cominciare proprio dalla Filattierese che li ha battuti ieri pomeriggio nel derby della "Selva" per due reti ad uno.



Sicuramente un cammino non preventivabile ad inizio stagione quando i biancocelesti partivano per il nuovo campionato con grandi ambizioni . Adesso la parola d'ordine è quella di serrare le fila e cercare di invertire la rotta prima che la situazione si renda piu' complicata. Domenica prossima la Fivizzanese sarà di scena in casa al cospetto del Lido di Camaiore coi gialloblu versiliesi assai motivati ed in forma come testimonia il loro terzo posto con 34 punti all'attivo.