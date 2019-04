Un super Ricortola batte anche l´Atletico Carrara

I neroverdi salutano Gisberto Spallanzani, uno degli storici fondatori della società, con una vittoria. La salvezza è vicinissima

Seconda Categoria - Ricortola: Murgese, Veralli, Fabbiani, Vanni, Cola, Angeloni, Pedrinzani, Petrocchi, Ginocchi, Stocchi, Marangon (a disp. Belloni, Brizzi, Casali, Bertuccelli, Cima, Mannucci, Giovannetti, Francis, Giusti) All. Brizzi

Atletica Carrara: De Nardi, Ricciardi, Vanello, Lazzari, Domenichelli, Manzo, Barbieri, Biagini, Guadagni, Cristiani, Bertanelli (a disp. Marchi, Dell'Amico, Perugi, Petacchi, Del Fiandra) All. Bigarani

Rete 14' Petrocchi



RICORTOLA- Incredibile Ricortola. La squadra di mister Brizzi trova il settimo risultato utile consecutivo (di cui 6 vittorie) e quando mancano 2 giornate dal termine, con 30 punti raggiunge il Mulazzo in quintultima posizione e vede la salvezza, occupata dalla Stella Rossa (31 pt), veramente a un passo. Nelle prossime due gare Ginocchi e compagni saranno impegnati a Filattiera (34 pt) e in casa contro il Lido di Camaiore (44 pt), mentre la Stella Rossa andrà dalla stesso Lido per poi ricevere l'Atletico Carrara (40 pt).



Nella gara di Via delle Pinete di questo pomeriggio si sono affrontate due squadre in forma che hanno divertito gli spettatori. L'incontro parte con il minuto di raccoglimento nazionale per i dieci anni del tragico terremoto dell'Aquila. Il Ricortola però scende in campo con il lutto al braccio anche per la perdita di Gisberto Spallanzani, uno degli storici fondatori della società neroverde che nella giornata di ieri è passato a miglior vita. Un uomo che ha fatto moltissimo per lo sport e per la società di Via Delle Pinete e che verrà sempre ricordato come un simbolo del calcio nostrano.



Passando al calcio giocato, inizio scoppiettante col Ricortola che va vicino al gol con il giovanissimo Marangon, oggi impiegato dal primo minuto, ma il suo potente tiro da fuori area viene parato da De Nardi. Neroverdi che passano in vantaggio al 14': ancora il bravo Marangon calcia sui piedi del portiere ospite, ma sulla respinta si fa trovare pronto Petrocchi che di piattone gonfia la rete. Locali che cercano il raddoppio 3 minuti più tardi, Ginocchi tenta il pallonetto, il portiere riesce a deviare e ancora Petrocchi va vicino al gol.



Nella ripresa l'Atletico prova ad alzare il ritmo e si rende pericoloso in un paio di occasioni con l'esperto Bertanelli ma i suoi colpi di testa sono neutralizzati da un attento Murgese. Nei minuti finali il Ricortola potrebbe raddoppiare più volte in contropiede ma la palla non entra e la partita rimane sul filo fino al triplice fischio. Ricortola-Atletico Carrara 1-0.