Un grande Luni Calcio cala il poker

Nell'unico match del girone di Seconda Ligure disputato sabato al Pieroni della Spezia un ottimo Luni Calcio si è imposto per 4-1 sul Mamas. Mattatore del match Blandini autore di una tripletta che porta cosi' a cinque le reti totali da inizio campionato.



Le avverse condizioni meteo fanno ritardare il fischio d'inizio. La squadra di Gilli si presenta molto rimaneggiata con solo tredici uomini disponibili. Fin da subito il Luni attacca, colleziona angoli ed occasioni sprecate trovando il vantaggio con Blandini allo scoccare del 45' del primo tempo. Il Mamas si vede solo per alcune azioni di ripartenza che non creano però apprensione alla difesa ospite.



Nella ripresa, al 60’ Blandini raddoppia di testa su cross di Corsini. Al 70’ I padroni di casa accorciano con tap-in di Diop su corta respinta di Poli. Al 75° euro gol di Crocetti che dalla trequarti supera il portiere in pallonetto, al 92’ ancora Blandini a chiudere la partita. Luni Calcio a punteggio pieno a quota 6 punti, i "Torelli" restano ancora a bocca asciutta.



MAMAS-LUNICALCIO 1 - 4



MAMAS: Piazza, Giusti, Catarozzolo, Bass, Restivo, Mendola, Lestingi, Lesmadeq, Diop, Miele, Nicotra. A disp.: Desogus, Vitti, Lena, Cupini, Swen, Maniscalco. All. Bogazzi



LUNI CALCIO: Poli, Sanchez, Sanzani, Stefanini, Virga, Cervia, Franciosi (55’ Borghetti), Pergolizzi, Blandini, Muttini, Corsini (72’ Crocetti). All. Gilli



RETI: 45°, 60° e 92° Blandini (L), 70° Diop (M), 75° Corsini (L)



