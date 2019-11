Un eroico Monzone batte la capolista

Seconda Categoria - Un eroico Monzone batte con merito il Romagnano e torna di prepotenza in corsa per il titolo. Nel fortino della "Valle Del Lucido" gli uomini di Brizzi si impongono con la capolista per 3-1 grazie alle reti di Marchio a metà del primo tempo, Cecconi 60' e capitan Attuoni su rigore nei minuti finali. A nulla è valso il gol degli ospiti con Domenici su rigore a metà ripresa.



Granata che con questa importante vittoria salgono sul quarto gradino della graduatoria con 19 punti, in coabitazione con l'Atletico Carrara di mister Dati, vincente per 3-2 sul campo del Bozzano, e lo Sporting Forte dei Marmi. Romagnano che con 23 punti resta in testa ma a pari merito con il Lido Di Camaiore e tallonato dal Podenzana a quota 21.



Di seguito le parole di capitan Attuoni raggiunto dalla nostra redazione a fine gara: "In un campo al limite dell'impraticabile sicuramente la nostra fisicità si è fatta sentire, abbiamo approcciato bene la gara pressandoli alti e tutta la squadra ha dato quel qualcosa in più per vincere meritatamente con la prima della classe".