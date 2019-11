Tutto facile per l´Atletico Carrara

Seconda Categoria - Nessun problema per l'Atletico Carrara. Sul rettangolo di gioco della Fossa i nerazzurri di mister Dati si impongono col classico risultato di due a zero aul fanalino di coda Barbarasco e salgono cosi' a quota 16 punti in quarta posizione.



Il tabellino del match.



ATLETICO CARRARA - BARBARASCO 2-0



ATLETICO CARRARA: Grassi, Magazzù, Vanello (75' Barattini), Pezzanera (59' Lazzari), Manzo, Barbieri S., Barbieri E., Antoniotti, Guadagni (84' Martinucci), Cristiani (71' Petacchi), Biagini (64' Pucci). All.: Dati



BARBARASCO: Cavalier Doro, Lunini (72' Gabrielli), Ruggeri, Cipollini, Giansoldati, Bondi, Gerali M., Gerali P., Magnanini, Borzonasca, Polloni (57' Saccomani). All.: Giorgi



ARBITRO: Lazzareschi di Lucca



RETI: 33' Pezzanera, 35' Cristiani



NOTE: Espulso Giorgi per proteste al 20'