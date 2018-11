Tornaboni e Trapani per salvare la Filattierese

Due innesti di assoluto valore. In arrivo anche il centrocampista Vegnuti

Seconda Categoria - La Filattierese di mister Cassiani vuole tentare l'impresa nelle 20 partite che rimangono da qui al termine della stagione. Ultimi in classifica con 4 punti e la salvezza che dista già 8 lunghezze. Non sarà certo facile ma la rosa è buona e con i tre nuovi arrivi la "remuntada" non è impossibile.



La società del direttor Pietro Rizzi è riuscita a convincere i due giocatori d'esperienza ex Ponte a Moriano Filippo Tornaboni (foto) e Fabio Trapani che già domenica saranno a disposizione. Entrambi non hanno bisogno di presentazione: Tornaboni, classe 1976 detto "il Cannibale", difensore con vizio del gol con passato in svariate squadre, con le quali ha vinto molti titoli per poi approdare al Ponte a Moriano la scorsa stagione. Trapani, classe 1985 detto "Motore", per il lavoro di quantità che svolge a centrocampo e per l'innato senso tattico che lo ha reso per anni una pedina inamovibile delle squadre del suo maestro Gassani, detto "il Diavolo".



Oltre a loro Cassiani potrà contare su un altro ottimo giocatore prelevato dal Filvilla. Si tratta del classe 1994 Marco Vegnuti, giovane braccetto di centrocampo con tanta qualità che andrà a completare la linea mediana.



Con questi nuovi arrivi la Filattirese darà filo da torcere a molte squadre del torneo, dato che in rosa ha già elementi di assoluto valore, come il recuperato Mazzeo in difesa, e in attacco i vari Mori, Petazzoni Bellini, e Caroli.