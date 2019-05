Stella Rossa-Mulazzo 2-1, rossoblu retrocessi

Lunigianesi in vantaggio ma nella ripresa i locali pareggiano. Ai supplementari il KO che significa Terza Categoria

Seconda Categoria - Stella Rossa: Condelli, Yababa (espulso), Hupi, Consoloni, Noccioli, Nelani (91’, Troisi), Pagni (58’, Caponi), Cavallini (ammonito), Vispo, Susini, Negroni (62’, Vagli)



Mulazzo: Sordi, Franchini, De Angeli, Surace, Bergamaschi, Cham, Vannini, Luccini (espulso), Uberti (65’, Bregasi), Bellotti (75’, Rizzi, 91’, Zuccarelli), Baciu (espulso)



Marcatori: Baciu 22’, Cavallini 54’, Consoloni 108’



Il Mulazzo non ce l'ha fatta. I rossoblu tornano da Pisa con un passivo di 2-1 che significa retrocessione in Terza Categoria. Peccato per una annata in cui la neopromossa era partita bene ma via via ha perso sempre più terreno, rimanendo impantanata nelle sabbie mobili dei playout e con oggi è arrivato il peggior epilogo.



La cronaca:



22’ gol Baciu che recupera palla vicino all’area avversaria e supera Condelli.



30’ Surace colpisce di testa su un lancio preciso di Bellotti, ma non centra lo specchio della porta.



54’ Cavallini segna di testa da calcio d’angolo.



66’ traversa di Franchini.



70’ Susini fallisce un rigore.



71’ il colpo di testa di Cham viene respinto.



90’ la punizione di Baciu colpisce la barriera.



108’ Consoloni segna un bel gol su punizione dal limite.