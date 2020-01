Secondo Categoria, turni interni per le due big

Seconda Categoria - Prosegue a distanza il duello delle due di vertice. Il Romagnano ha l'impegno più complicato, al “Raffi” (foto) ospita i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, stazionati a ridosso dei play off. Per essere una matricola il club di Marco Picchi si sta comportando bene, in esterna i neroazzurri hanno trovato fino ad oggi due successi e due pareggi, sarà dovere degli amaranto di Alberti non incremencare questo score.



Il Podenzana, dopo il mezzo passo falso a Forte dei Marmi, punto che ha fatto scivolare in seconda fila il club del”panigaccio”, pretende i tre punti. Allo stadio “Quartieri” di Aulla salgono i lucchesi del San Macario, compagine invischiata nel girone dei play out che in trasferta ha racimolato solo un pareggio, credenziali che danno fiducia ai ragazzi di Yuri Angeli.



Le tre inseguitrici Monzone, Lido e Atletico Carrara sono chiamate a tenere il passo, tranne che il club di Rossano Brizzi che osserverà il turono di riposo e rischierà di essere scavalcato dalle due concorrenti. Il Lido quarta forza del torneo riceve la visita dei gialloverdi della Filattierese, falcidiata dalle pesanti sanzioni del giudice sportivo relative alla gara interna persa contro i viareggini dello Sporting. Per i due allenatori si preannuncia una domenica al quanto delicata. Gli ospiti di Roberto Neri dovranno far fronte alle numerose assenze, mentre i gialloblu di Fabrizio Monga cercheranno di sfruttare al meglio la situazione in prospettiva di restare attaccati al carro delle prime posizioni. Per i neroazzurri di mister Michele Dati è da considerarsi insidiosa la trasferta nel viareggino, ospiti dello Sporting, autentica mina vagante dei girone, rinvigoriti dal successo a Filattiera.



Si annuncia interessante il derby provinciale tra gli avenzini dell’Attuoni e il Ricortola. I neroverdi di mister Alessandro Fini sono intenzionati a riscattare lo stop interno con il Monzone, mentre per i ragazzi di mister Augusto Secchiari, dopo il pareggio di San Macario, è importante dare continuità per allontanarsi quanto prima dalle zone pericolose della classifica.



Infine c'è voglia di riscatto per le due sorelle lunigianesi invischiate nei play out: i medicei di Marco Mencatelli scendono a Monti per un derby dove i punti in palio vagono il doppio, ormai si può definire la prima delle sfide in chiave salvezza.



Programma gare, arbitro di domenica 12/1/2020 (ore 14,30)



Atl.Podenzana-San Macario (“Quartieri” Aulla, Marco Buccheri di Pisa)

Attuoni-Ricortola (“Paolo Deste”, Vincenzo Smecca di Carrara)

Fortis Camaiore-Sp.Bozzano (Via Fonda, Simone Agabiti di Livorno)

Lido di Camaiore-Filattierese (“Benelli”, Gianluca Noto di Pisa)

Monti-Fivizzanese (Don Bosco, Luca Covassin di Pisa)

Romagnano-Sp.Forte dei Marmi (Pasquale Christian Neto di Pisa)

Sp.Viareggio-Atl.Carrara (Basalari, Simone Russo di Pisa)

Riposa: Monzone