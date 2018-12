Seconda, risultati e classifica

Nell'ultimo turno del 2018 briillano Romagnano e Podenzana. Fivizzanese ko col Corsanico mentre per il Ricortola è sempre piu' crisi nera

Seconda Categoria -

Si è conclusa l'ultima giornata del 2018 per quanto riguarda il girone A di Seconda categoria. Il Romagnano (foto) fa suo senza particolari problemi il derby interno con il Cerreto. Gli amaranto passano per 4-0 coi gol messi a a segno da Lopez, Costa, Di Benedetti e Michelucci. Notte fonda per il Ricortola. Neroverdi battuti in casa dalla Filattierese per due a zero con doppietta di Mori per i lunigianesi. Impresa del Monzone che va a pareggiare per 1-1 sul campo dello Sporting Pietrasanta. Al gol versiliese di Dati risponde per gli ospiti Cecconi. Il Podenzana espugn ail campo della Fortis Camaiore per 2-0 con le reti di Martinucci e Viaggi. Vittoria pesantissima per l'Atletico Carrara che passa 3-2 a Mulazzo mentre la Fivizzanese cede per 1-0 alla nuova capolista solitaria Corsanico.



Seconda categoria girone A.

I risultati della XIV° giornata.



Filvilla-Monti 1-1

Fivizzanese-Corsanico 0-1

Fortis Camaiore-Atl.Podenzana 0-2

Mulazzo-Atletico Carrara 2-3

Ricortola-Filattierese 0-2

Romagnano-Cerreto 4-0

Sporting Pietrasanta-Monzone 1-1

Stella Rossa-Lido di Camaiore 0-1





La classifica

Corsanico 33

Sporting Pietrasanta 31

Romagnano 30

Lido di Camaiore 25

Fivizzanese 22

Podenzana 22

Stella Rossa 20

Atl.Carrara 19

Monti 17

Filvilla 17

Monzone 16

Cerreto 14

Mulazzo 14

Filattierese 13

Ricortola 8

Fortis Camaiore 7