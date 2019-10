Seconda Ligure, parte male l’Atletico Lunezia

Seconda Categoria - AULLA- La nuova compagine lunigianese partecipante alla Seconda Categoria ligure, ha iniziato la stagione con una sconfitta interna di misura contro il Calcio Nave, anch’essa di nuova costruzione. Il match sul campo del “Molinazzi” di Albiano Magra ha visto nella prima parte della gara un predominio dei locali di mister Luciano Guelfi, diverse occasioni con Giovanelli e Teernzi, non concretizzate. Nella ripresa la giovane formazione di Sarzana ha finalizzato al meglio con Guzzotti una delle tante opportunità, per il vantaggio e successivo primo sorriso all’esordio. Nel finale i locali ancora hanno l’occasione per rimediare, Giovanelli però non trova la porta. In evidenza per i toscani il portiere Alessandro Chiesa e il difensore Mirko Ruffini.



Nel resto della prima giornata l’unico pareggio è quello tra il Vezzano e la blasonata Bolanese. Vittorie casalinghe per Santerenzina, Ceparana, Luni calcio e la nuova Brugnato, rispettivamente contro l’antica Luni, Olimpia Piana Battolla, Madonnetta a Mamas La Spezia.



Tabellino



Atletico Lunezia-Nave 0-1

Atl.Lunezia: Chiesa, Tedeschi, Marturini, Malatesta (72’ Veronese), Bestazzonim, Ruffini, Triggiano, Gabelloni (78’ Landini), Giovanelli, Terenzi, Caggiano (70’ Arbace) (a disp. Sara, Rossi) All. Guelfi

Nave: Calcina, Bragazzi, Brolatti, Cabano (52’ Guzzotti), Ortelli, Piro, Labate (66’ Cornet) Antonietti, Stelitano (88’ Frati), Pietra (65’ Faconti) (a disp. Cuccolini) All. Bertonati

Arbitro: 65’ Guzzetti

Marcatore: Ricci della Spezia



Risultati 1° giornata:



Atletico Lunezia-Calcio nave 0-1



Brugnato-Mamas 3-2



Ceparana-Olimpia P.B. 1-0



Luni -Madonnetta 2-0



Santerenzina-Antica Luni 2-1



Vezzano-Bolanese 0-0



Classifica: Brugnato 3, Luni 3, Santerenzina 3, Calcio Nave 3, Ceparana 3, Bolanese 1, Vezzano1, Antica Luni 0, Atletico Lunezia 0, Olimpia P.B. 0, Madonnetta 0, Mamas 0



Prossimo turno (3/11/2019):



Antica Luni-Vezzano



Bolanese-Atletico Lunezia



Calcio Nave-Ceparana



Mamas-Luci Calcio



Olimpia P.B., Brugnato



Madonnetta-Santerenzina