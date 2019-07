Seconda ligure, Luni Calcio attivissimo sul mercato

Seconda Categoria -

In Seconda categoria ligure e' un Luni Calcio scatenato sul fronte trattative di mercato

Il neo diesse Vergazzola ha infatti messo a disposizione di mister Gilli uquattro giocatori, davvero importanti. Dalla Santerenzina è arrivato il centrocampista interno Riccardo Pergolizzi, classe ‘95, con alle spalle esperienze in I Categoria con l'ormai scomparso Mazzetta Candor Felettino e con il Follo San Martino.



Sempre per il reparto mediano del campo è fatta per il talentuoso trequartista Gabriele Gentile che aveva iniziato la scorsa stagione con la maglia dell'Antica Luni in I Categoria prima di doversi fermare per un infortunio al ginocchio. Cresciuto nelle giovanili della Lucchese lo si ricorda vincere il titolo di III Categoria della Toscana con il Bonascola, alla corte di mister Gilli cercherà il definitivo rilancio. Il colpo per l'attacco l'arrivo del classe '96 Mattia Delogu ex giocatore del Valdivara 5 Terre in Eccellenza e del Marolacquasanta in I Categoria.



Infine l'ultimo arrivato. si tratta dell'esterno d'attacco Bruno Crocetti. Il classe '95 arriva da due stagioni di inattività per impegni lavorativi. Il suo ultimo domicilio calcistico era stato il Colli di Luni in II Categoria dove si era messo in mostra come uno dei protagonisti assoluti degli "orange" mettendo a segno anche quattro reti. In precedenza lo si ricordava per una biennale esperienza alla San Marco Avenza in Promozione toscana con cui ottenne anche il salto in Eccellenza.