Seconda ligure, giornata ko per il maltempo

Seconda Categoria -

Il maltempo non dà tregua neanche per il campionato di II Categoria della Spezia con la giornata odierna completamente rinviata a causa del maltempo. Giocato quindi solo l'anticipo di ieri tra Mamas Giovani e Luni Calcio.



II Categoria Girone F - II giornata



Mamas Calcio - Luni Calcio 1 - 4 (45°, 60° e 92° Blandini, 70° Diop, 75° Corsini)

Bolanese - Atletico Lunezia - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Antica Luni - Vezzano - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Polisportiva Madonnetta - Santerenzina - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Calcio Nave - Ceparana - RINVIATA PER ALLERTA METEO

Olimpia Piana Battolla - Brugnato - RINVIATA PER ALLERTA METEO



Classifica: 6 Luni Calcio *, 3 Brugnato, 3 Santerenzina, 3 Ceparana, 3 Calcio Nave, 1 Bolanese, 1 Vezzano, 0 Olimpia Piana Battolla, 0 Atletico Lunezia, 0 Antica Luni, 0 Polisportiva Madonnetta, 0 Mamas Giovani *



* = una partita in più



[calciospezzino]