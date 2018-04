In un Comunale di Fivizzano gremito, perla su punizione (video) che vale la vittoria

Seconda Categoria - Fivizzanese Monzone 1-0

Fivizzanese: Pasquali, Francini, Bertoli, Biasi, Sutti (67' Tartaglione), Cresci (71' Duchi), Antonioli, Rubino, Bianchi (56' Agiede), Pigoni (79' Riani), Crocetti (56' Gassani). A disp.: Gianni, Simonelli.

All.: Bertoli-Grandetti

Monzone: Sisti, Bellacci, Attuoni, Ciuffani, Biagini, Borghetti S., Costa (71' Borghetti C.), Moise, Mastrini, Cecconi (62' Gerali), Arcangeli. A disp.: Cupini, Sisti, Ferrari. All.: Montani.

Arbitro: Cremone di Pisa

Rete: Crocetti 37'



FIVIZZANO- La Fivizzanese della coppia Bertoli-Grandetti si aggiudica il derby più caldo della Lunigiana e sale in quarta posizione in classifica, in piena zona play off. Partita come sempre molto sentita e seguita da una vastissima cornice di pubblico, nella gara odierna erano presenti nella tribuna del "Comunale di Fivizzano" almeno 300 persone. Partita molto viva e combattuta, poco spettacolare, decisa dal gioiello su punizione di Crocetti (video) che al 37' del primo tempo la mette all'incrocio, alle spalle dell'incolpevole Sisti. Nella ripresa arrembaggio del Monzone ma Biasi e compagni reggono bene e mantengono il vantaggio fino al triplice fischio.