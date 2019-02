Seconda Categoria , un turno con tante reti

Importante vittoria dell'Atletico Carrara, male invece Fivizzanese e Cerreto

Seconda Categoria -

Tante reti nell'ultima giornata del campionato di Seconda categoria girone A. Tra i risultati da registrare la bella vittoria dell'Atletico Carrara che espugna per quattro a zero il terreno del Lido di Camaiore. Il Romagnano invece cede di misura per uno a zero sul campo della capolista Sporting Pietrasanta che continua a correre al vertice. Crolla la Fivizzanese a Ricortola cosi' come il Cerreto sul campo della Fortis Camaiore.



I risultati di oggi



Atl. Podenzana-Mulazzo 2-0



Filattierese-Monti 4-1



Fortis Camaiore-Cerreto 2-0



Lido di Camaiore-Atl. Carrara Marmi 1-4



Monzone-Corsanico 2-1



Ricortola-Fivizzanese 2-0



Sporting Pietrasanta-Romagnano 1-0



Stella Rossa-Filvilla 0-2



LA CLASSIFICA: Sporting Pietrasanta 51 punti; Corsanico 45; Romagnano 41; Lido di Camaiore 38; Atl. Podenzana 35; Atletico Carrara 31; Filvilla 29; Stella Rossa 28; Fivizzanese e Monzone 27; Mulazzo e Filattierese 26; Monti 25; Cerreto 20; Fortis Camaiore 19; Ricortola 14.