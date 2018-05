Seconda Categoria, ultima di campionato

Lotta a quattro per due posti play off; Fivizzanese a un passo dalla qualificazione

Seconda Categoria - Negli ultimi 90’ dell’avvincente campionato di Seconda Categoria restano da risolvere importanti questioni: si gioca per designare gli ultimi due posti disponibili che formeranno la griglia degli spareggi paly off. Il calendario della trentesima giornata è concentrato in tre campi, quello di Camaiore, Fivizzano e Filattiera, dove sono coinvolte quattro pretendenti. Seguendo l’ordine dell'attuale classifica, la matematica tiene in vita le due lunigianesi separate da uno e due punti , sono intenzionate a lanciare l’ultimo attacco ai “carrarini” dell’Atletico e ai lucchesi della Fortis.



I nero azzurri di mister Sergio Bigarani scendono al ”Benelli” per cercare di mantenere il terzo posto, con un pareggio potrebbero essere raggiunti dalla Fivizzanese e scavalcati dalla Fortis. Tabella dei conteggi alla mano, è doveroso per Puntelli e compagni uscire da Lido con il bottino pieno e solo in questo caso è consolidata la terza piazza. Le atre tre inseguitrici e tutte con lo stesso obiettivo giocano la loro ultima gara della stagione regolare tra le proprie mura davanti ai propri sostenitori, fattore di essenziale importanza.



Il diretto sportivo dei medicei della Fivizzanese Dott. Cristiano Trasatti (nella foto a destra) chiama a raduno tutti i tifosi sportivi e appassionati a sostenere la squadra per raggiungere questo speciale traguardo:



“E’ da qualche domenica che siamo in piena lotta per raggiungere quell’obiettivo che qualche mese fa era insperato. Attualmente ci troviamo in una posizione che ci permette di continuare nel credere a questo primo traguardo. Ora questo evento è tutto nelle nostre mani, un successo sui collinari ci permetterebbe di entrare di diritto senza che le altre ci raggiungano, soprattutto rimanere dentro la “forbice”. Differentemente, sia con il pareggio e sconfitta, scivoleremo al sesto posto o giù di li, dopo le dovute consultazioni della classifica avulsa. A prescindere dal risultato, se riusciremo ad entrare sarà sicuramente il premio di tutti coloro che hanno contribuito. Se andrà male, saremo comunque fieri di quello che abbiamo fatto, almeno ci abbiamo creduto e provato fino in fondo. Spero che sia una bella giornata di sport, invitiamo tutti gli amanti del calcio di venire a vedere questa partita, match che potrebbe riaprire un’altra pagina storica della nostra società.”



Se a Fivizzano credono nell’impresa, in quel di Filattiera con giustificata distensione, si rimane alla finestra. Intanto bisogna conquistare l’intera posta in palio contro i pisani del Migliarino Vecchiano e, senza troppa apprensione, attendere gli eventi dai due campi interessati. L’altra lunigianese coinvolta indirettamente alla bagarre dei play off è il Monzone che scende a Camaiore con la salvezza diretta conquistata due turni fa. Per il resto della giornata, il programma gare presenta alcuni match con qualche piccole motivazioni, nella lotta per non indossare la “maglia nera” del girone, il Montignoso scende in quel di Quiesa, mentre il Versilia calcio chiude la sua travagliata stagione ospitando alla “Pruniccia” i giallo neri del Filvilla. Conclude la rassegna dell’ultimo turno l’impegno interno del Monti che riceve la visita del Ricortola di mister Paolo Bertelloni.



Programma gare di domenica 6 maggio 2018 (ore 16,00)



Atletico Forte-Torrelaghese anticipata a sabato 5 (“Via Versilia” , Dario Latini di Empoli)

Filattierese-Miglarino (“Selva”, Francesco Baldelli di Pontedera)

Fivizzanese-Corsanico (“Comunale”, Leonardo Gini di Livorno)

Fortis Camaiore-Monzone (“Via Fonda”, Dario Alderighi di Empoli)

Lido-Atletico Carrara (“Benelli”, Andrea Ballotti di Pistoia)

Monti-Ricortola (“Don Bosco”, Giovanni Macca di Pisa)

Unione Quiesa-U.Montignoso (“Bianchi”, Giovanni Luca Eramo di Piombino)

Versilia-Filvilla (“La Pruniccia”, Guglielmo Giannini di Pontedera)