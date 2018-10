Seconda Categoria, ufficiale: Cassiani nuovo allenatore della Filattierese

A confermarlo il direttore gialloverde Pietro Rizzi: "Ringraziamo mister Bambini per il lavoro svolto..."

Seconda Categoria - All'indomani delle dimissioni da allenatore delle Filattierese di mister Nicola Bambini, il direttore generale gialloverde Pietro Rizzi ha già il sostituto che dal primo allenamento di questa sera guiderà la squadra. Si tratta di Tiziano Cassiani, già lo scorso anno a Filattiera per una breve parentesi e prima a Filvilla e Atletico Pontremoli.



Lo stesso direttore, contattato telefonicamente dalla redazione di Calcio Massa Carrara, ha confermato le indiscrezioni che circolavano nelle ultime ore: "Dichiaro ufficialmente che il nuovo allenatore della Filattierese è Tiziano Cassiani. La società coglie l'occasione per ringraziare mister Bambini, per il lavoro svolto con grande professionalità e dedizione, augurandogli con grande sincerità altre soddisfazioni in campo sportivo e non".