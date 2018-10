Seconda Categoria, tutto pronto per il mercoledi di Coppa

In campo sei compagini del Girone A

Seconda Categoria - Dopo lo scoppiettante quinto turno di campionato, mercoledi 24 ottobre scendono in campo per la Coppa Toscana le sei compagini in rappresentanza del Girone A, quali le due lunigianesi Fivizzanese e Filvilla, il Romagnano per il comune di Massa e le tre della limitrofa provincia lucchese Corsanico, Sporting Pietrasanta e Lido di Camaiore.



Il tabellone presenta lo stuzzicante derby del “Bottero” tra i locali del Filvilla e i medicei capo classifica di mister Aldo Poggi. Derby di pari importanza in programma al “Benelli” dove il Lido di Camaiore, reduce dalla sconfitta di Bargecchia, ospita i cugini dello Sporting Pietrasanta. Infine turno casalingo per il Romagnano di mister Paolo Alberti e Corsanico che ricevono la visita rispettivamente dei lucchesi del Camporgiano e dei pisani del San Giuliano Terme.



Programma gare, arbitro di mercoledi 24 ottobre 2018



Filvilla-Fivizzanese (“Bottero” ore 15,30, Federico Leoni di Pisa)

Romagnano-Camporgiano (“Raffi” ore 15,30, Simone Cremonini di Pisa)

Corsanico-San Giuliano T. (“Le Colline” ore,20,30, Matteo Macchini di Pistoia)

Lido di Camaiore-Sp. Pietrasanta (“Benelli” ore 20,30, Giovanni Macca di Pisa)