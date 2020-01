Seconda Categoria, tutto pronto per il derby di coppa

Seconda Categoria - Mercoledi 15 gennaio Romagnano e Ricortola ancora di fronte per il 4° turno di Coppa Toscana in gara secca. Le due rimanenti del Girone A si affronteranno per la terza volta in stagione, i padroni di casa hanno vinto il terzo raggruppamento dove erano incluse Atletico Carrara e gli avenzini dell’Attuoni; poi netto successo in rimonta nel secondo turno contro il Vagli, attuale capolista del Girone C, e nel terzo turno ancora una ottima prova contro gli antagonisti in campionato dell’Atletico Podenzana.



Per quanto concerne i neroverdi gruppo primeggiano nel girone contro lo Sporting Forte dei Marmi e Lido, dopodiché successo contro la Fortis Camaiore nel secondo turno e infine successo esterno in casa del Migliarino Vecchiano nel terzo turno.



Ora il “derby” è in casa della capo classifica Romagnano che avrà a disposizione solo un risultato, quello della vittoria, al contrario due su tre per la compagine di mister Alessandro Fini.



Programma gare di Coppa (mercoledi 15/1/2020)



Romagnano-Ricortola (“Raffi” ore 20,30, arbitro Tommaso Bassetti di Lucca)



Di seguito tutti gli altri accoppiamenti del quarto turno:



Acciaiolo Calcio-Tavola calcio 1924 (ore 14,30, Marco Pascali di Pistoia)

Circolo Fratticciola-Pergine (20,30,Mattia Ricotta di Siena)

Cliub Mezzana-Mtg.Pistoiese (14,30, Niccolò Monti di Firenze)

Corsagna-Livorno 9 S.D. (14,30, Federico Cremone di Pisa)

Falterona Alto Casentino-Sancascianese (14,30,Alessio Artini sez.Valdarno)

S.Godenzio-Club Sportivo Firenze (14,30,Dario Tarocchi di Prato)

Salivoli-Fonteblanda (14,30)