Seconda Categoria, trasferte a rischio per Romagnano e Podenzana

Seconda Categoria - Il torneo di seconda è entrato nella fase decisiva. Le quattro squadre Romagnano, Atl. Podenzana, Monzone e Atl.Carrara sono racchiuse in cinque punti e si giocheranno fino all'ultimo questa imperdibile "bagarre". La giornata numero nove presenta lo scontro diretto tra la seconda e terza forza del campionato, l’atteso derby in riva al Lucido Monzone-Atl.podenzana. I granata di mister Rossano Brizzi con un successo, oltre a riscattare il secco 3-0 rimediato nella gara di andata, sorpasserebbero il club del “panigaccio”, conquistando un esaltante secondo posto. Con l'esito contrario il team di mister Yuri Angeli staccherebbe (+4) i granata e l'Atletico Carrara per continuare da solo la caccia la rincorsa alla capolista Romagnano.



Per quanto riguarda la leader di Paolo Alberti (nella foto col Diamante Cubano e un tifoso) sarà di scena allo “Stirpe” nel fortino della Fortis che sta vivendo un buon momento, due vittorie consecutive interne e un buon pareggio nel derby di Lido, e si trova a tre punti dal girone dei play off. Quindi in lucchesia si preannuncia una sfida da affrrontare con la massima determinazione.



L’altro match da non perdere dell’odierno turno interessa il fondo della classifica, è in programma al “Rontani” di Bozzano dove lo Sporting dopo aver rotto il ghiaccio nel derby in casa dello Sp.Forte dei Marmi si gioca tutto contro i lunigianesi di Filattiera. Ovviamente la vittoria non è meno importante per il team del neo mister Aldo Poggi da dieci giorni alla guida dei gialloverdi e bramoso di smarcare la prima vittoria della sua gestione.



Tornando in mezzo alla graduatoria alla bella sfida tra il Ricortola e Fivizzanese: i neroverdi fi Fini devono riscattare lo stop di Romagnano, mentre i medicei di Marco Mencatelli intendono proseguire l’ottima striscia positiva per raggiungere prima possibile la salvezza matematica.



Infine nella media bassa classifica arrancano i dragoni e gli avenzini dell’Attuoni. Dal lo recente scontro è uscito un pareggio che permette al Monti di rimanere per il momento fuori della zona rossa, oggi scende a Lido per un test sicuramente insidioso. L’Attuoni dopo la bella prova di Monti, dove il team di mister Augusto Secchiari meritava qualcosa di più, ospita i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, reduci dallo scivolone interno contro il fanalino Bozzano, per Giorgio Da Pozzo & soci confronto da non sbagliare.



Programma gare, arbitro di domenica 1.3.2020 (ore 15,00)



Attuoni-Sp.Forte dei Marmi (“Deste”, Costantino Cravini di Livorno)

Fortis Camaiore-Romagnano (Via Fonda, Federico Cremone di Pisa )

Lido-Monti (“Benelli”, Simone Agabiti di Livorno)

Monzone-Atl.Podenzana (“Giannetti”, Matteo Macchini di Pistoia)

Ricortola-Fivizzanese (“Comunale”, Nicolo Carnio di Pisa)

San Macario-Sp.Viareggio (S.Macario, Luca Covassin di Pisa)

Sp.Bozzano-Filattierese (“Rontani”, Oleksandr Medvid di Pisa))

Riposa: Atletico Carrara