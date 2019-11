Seconda Categoria, torna il mercoledì di Coppa

Seconda Categoria - Torna per gli appassionati di calcio il mercoledi di Coppa, e non solo. In campo cinque squadre del girone A per differenti impegni: per quanto riguarda il terzo turno di coppa toscana al “Raffi” di Romagnano si disputa il terzo turno della competizione regionale tra la capolista del campionato e la seconda forza quale l’Atletico Podenzana. In terra pisana invece è di scena il Ricortola di mister Alessandro Fini, ospite del Migliarino Vecchiano. Per quanto concerne il campionato, si gioca anche il recupero dell’intera gara Attuoni-Monti che conclude il quadro dell’ottava giornata, match rinviato per l’impraticabilità del campo di Via Covetta.



L’attesa sfida tra Romagnano e Podenzana è una specie di anteprima in ottica campionato, le due principali protagoniste del girone si affronteranno alla penultima giornata di andata. Il team di Paolo Alberti ha perso la sfida in casa del Monzone, ha perso anche l’imbattibilità stagionale ma ha conservato ugualmente la vetta, in compagnia dei versiliesi del Lido. Gli avversari del terzo turno, i lunigianesi dell’Atletico Podenzana, avranno a disposizione come da regolamento due risultati su tre per accedere al prossimo turno. Il club del “panigaccio” del giovane mister Yuri Angeli è in buono stato di salute, certificato dall’ottima striscia positiva fatta di sei risultati utili, quattro vittorie (le ultime tre consecutive) e due pareggi, e non a caso soffia sul collo delle due leader del girone, lontane solo due lunghezze. Da segnalare la gara dell’ex, "el diamante cubano" Lopez Cordoba Lius (foto) che ritrova al “Raffi" (finalmente l'impianto è tornato agibile) i vecchi compagni, ma da avversario.



Il Ricortola scende nel pisano per la delicata trasferta in casa del Migliarino pisano, i locali sono stazionari a metà classifica del proprio girone, a tre punti dal gruppo playout. La formazione massese è reduce da due sconfitte consecutive, patite in quattro giorni, quella nel recupero contro il Romagnano e quella inaspettata contro i versiliesi dello Sporting. E’ atteso dunque un pronto riscatto per Murgese & compagni che avranno dalla loro parte i canonici due risultati su tre al termine dei 120’.



Sempre mercoledì con orario notturno è in programma l’ultimo dei quattro recuperi dello scorso 3 novembre. Sul sintetico del “Paolo Deste” si affrontano gli avenzini di mister Augusto Secchiari contro i "dragoni" del Monti. Le due compagini arrivano alla gara di via Covetta con differenti stati d’animo: l’Attuoni, reduce dalla battuta d’arresto interna contro il Podenzana, potrà recuperare alcune pedine assenti domenica scorsa per squalifica, il team avenzino per non rischiare di essere “risucchiato” nelle parti basse dovrà almeno muovere la classifica. I veneliesi di mister Luigi Della Zoppa, reduci dall’efficace recupero in casa della Fortis (nonostante la doppia inferiorità numerica), recupereranno per l’atteso match due giocatori importanti come il difensore Galloni e l’esterno Madeddu.



Programma gare di mercoledi 20/11/2019:



Coppa toscana III° turno gara secca:



Romagnano-Atl.Podenzana (“Raffi” 20.30, Federico Cremone di Pisa)

Migliarino-Ricortola (“Com.le Via Faraci", 20.30, Criastiano Biagini di Lucca)



Campionato:



Polisportiva Attuoni-Monti (“Paolo Deste”, 20.45)