Seconda Categoria, tempo di play off!

Atletico Carrara e Fivizzanese ancora in ballo. Bigarani: "Siamo al gran completo per il sogno promozione..." Trasatti: "L'impresa è vicino all'impossibile ma non abbiamo nulla da perdere..."

Seconda Categoria - Ci siamo, mancano 24 ore alla prima giornata play off di Seconda Categoria. E' stata una settimana lunga dove le due formazioni, hanno lavorato molto sull'equilibrio psicologico, l'arma in più nelle partite dentro/fuori.



L'Atletico Carrara riceve alla "Fossa Dei Leoni" (fischio d'inizio ore 16.00) la Fortis Camaiore, squadra in "formissima" che viene da 5 vittorie consecutive. Nel doppio confronto parità, con vittoria in esterna per i ragazzi di Bigarani il 29 ottobre e vittoria della Fortis a Carrara il 25 febbraio. L'Atletico ha disputato una stagione eccellente nella quale ha anche assaporato la prima posizione ed è stata seconda in classifica fino alla quartultima giornata. Poi il 19 aprile i due punti di penalizzazione e qualche pareggio in più che hanno fatto chiudere in terza posizione, dietro al Forte Dei Marmi. "Marmiferi" che beneficiano del doppio risultato, del fattore campo e partono sicuramente da favoriti.



Altro discorso per la Fivizzanese. Obiettivo play off raggiunto con grande merito, nonostante le molte difficoltà. Il cambio allenatore nelle ultime settimane non sembra aver intaccato l'entusiasmo per la "stagione dei record" e per una finale di campionato più che positivo, con gli ultimi 9 risultati utili che hanno permesso una vera e propria scalata dalla nona alla quinta posizione. Al "Necchi Balloni" contro il Forte Dei Marmi servirà un un impresa alla "Poli Band" (nel doppio confronto due vittorie per il Forte che nella sfida di domani ha il doppio risultato) ma nel quartier generale "mediceo" si respira grande ottimismo.



Di seguito le parole di mister Sergio Bigarani (Atl. Carrara) e del ds Cristiano Trasatti (Fivizzanese):



Bigarani: "Siamo carichi. Domani cercheremo in tutti i modi di fare un risultato positivo per continuare la nostra corsa verso la promozione. E' stata una stagione esaltante, sempre al vertice e dietro solo alla Torrelaghese, che per lunghi tratti è stata irraggiungibile. Peccato per quei due punti tolti per un errore amministrativo che ci hanno fatto perdere una posizione ma questo non intacca minimamente quanto di buono abbiamo fatto. Voglio fare i complimenti ai ragazzi per la dedizione che hanno messo ogni giorno per la causa Atletico Carrara, nelle ultime stagioni siamo cresciuti molto e vogliamo continuare a farlo. Domani sarà dura perchè è una finale ma abbiamo le potenzialità per farcela e ci proveremo con tutte le nostre forze. Nessun assente, siamo al gran completo".



Trasatti: "Sono stati giorni di attesa ma la Fivizzanese il suo campionato l'ha già vinto perché l'obiettivo era arrivare nei primi 5 posti e lo abbiamo raggiunto, nonostante le mille difficoltà della stagione. Così domani andremo a giocarci i playoff, è un sogno anche perché giocheremo nel magnifico stadio "Necchi Balloni" contro un ottima squadra, seconda forza del campionato, arrivata dietro solo alla irraggiungibile Torrelaghese. Ci giocheremo tutte le nostre carte, la squadra è affidata a Matteo Poli che purtroppo, a causa di un infortunio, non potrà essere protagonista in campo, ma lo è stato durante gli allenamenti in settimana e lo sarà domenica dalla tribuna. Veniamo da 9 risultati utili consecutivi, speriamo che questa striscia possa continuare. E' l'anno dei record, difficilmente la Fivizzanese potrà ripetersi dopo un annata simile, tutto quello che viene sarà di guadagnato, non abbiamo nulla da perdere. Sara molto difficile perché abbiamo solo 1 risultato su tre e con il Forte Dei Marmi abbiamo perso sia all'andata che al ritorno in campionato. Quindi l'impresa è vicino all'impossibile. Siamo convinti che un folto pubblico scenderà dalla Lunigiana al mare per sostenerci. Speriamo di regalargli una bella giornata di calcio".