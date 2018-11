Seconda Categoria, Stella Rossa castiga anche la Fivizzanese

La Medicea ne prende 4 e non approfitta dei pareggi delle tre di vertice

Seconda Categoria - Stella Rossa 4 - 1 Fivizzanese



Stella Rossa: Condelli, Ferrara, Faratro, Cavallini, Noccioli, Melani, Pagni (65' Jamea), Vaglini, Vispo, Susini (74' Yabba), Petri. A disp.: Bagnoli, Huqi, Gabrielli, Nencioni, Hali, Caponi, Testai. All.: Bagnoli.

Fivizzanese Ippolito, Simonelli, Bertoli, Ceragioli, Pigoni, Duchi (64' Barbieri), Cresci, Youssefi, Rubino, Gassani, Crocetti (66' Del Giudice). A disp.: Bianchi, Duranti, Conti, Gianni, Serafini, Riani, Pasquali. All.: Poggi.

Arbitro: Ghisari di Livorno

Reti: Gassani rig. 26', Vispo rig. 44', 63', 96', Yabba 94'

Note: Ippolito para rigore a Petri al 81', espulso Cresci al 87'



La Fivizzanese non approfitta dei pareggi delle tre squadre di vertice ma al contrario crolla sul campo della sorprendente Stella Rossa, sempre più mina vagante del torneo.



La Medicea passa in vantaggio al 26' grazie al gol di Gassani che realizza un rigore conquistato da Rubino. Al 40' Rubino sbaglia una clamorosa occasione per raddoppiare, errore che costa caro perché al 44' i locali trovano il pareggio con una altro rigore realizzato da Vispo.



Al 63' arriva il 2-1 di un ottimo Vispo. La Fivizzaneze cerca l'arrembaggio finale ma senza esiti positivi. A complicare le cose l'espulsione di Cresci al minuto 81 che fa si che i locali in contropiede riescano a portare a 4 le reti per una vittoria meritata.