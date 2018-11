Seconda Categoria, Sporting Pietrasanta-Fivizzanese 3-0

Non riesce il colpaccio alla truppa di Poggi, perso il primato

Seconda Categoria - Sporting Pietrasanta: Ceragioli, D'Onofrio (78' Saccardi), Capuano, Puccetti, Ambrosi, Poletti, Panicucci, Dati G., Dati A. (86' Maggi), Baldi Galleni, Pellegrinetti. A disp.: Reburino, Costa, Maggi, Tedeschi, Silvestri. All.: Mazzei.

Fivizzanese Ippolito, Del Giudice (82' Simonelli), Bertoli, Conti, Pigoni, Duchi, Cresci (46' Riani), Youssefi, Gassani, Rubino, Barbieri (69' Varanini). A disp.: Duranti, Pasquali, Ceragioli, Gianni, Serafini. All.: Poggi.

Arbitro: Buccheri di Pisa

Reti: Dati A. 18', Pellegrinetti 44', Ambrosi 67'



PIETRASANTA Sonora e severa sconfitta per la Fivizzanese di mister Aldo Poggi, oggi troppo imprecisa dietro e sprecona davanti. Locali che passano in vantaggio al 18' con un bel gol di Dati e al 44' sfruttano un clamoroso errore di Ippolito per raddoppiare con Pellegrinetti. Nella ripresa la "medicea" parte meglio ed è sfortunata con Pigoni che colpisce il palo, poi si divora due ghiotte occasioni per riaprire l'incontro, prima con Rubino e poi con da Youssefi. Al 67' giro di lancette i padroni di casa trovano la rete della tranquillità con Ambrosi.



Con questa sconfitta la Fivizzanese (17 pt) perde la testa della classifica e si ritrova in quarta posizione, alle spalle dello stesso Sporting Pietrasanta e del Romagnano (entrambe a 18) e della neo capolista solitaria Corsanico (20 pt).



Foto: Sporting Pietrasanta