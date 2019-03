Seconda Categoria, Sporting Pietrasanta ancora tre punti poi è festa

Derby in Lunigiana: la Fivizzanese passa a Podenzana, pari tra Monzone e Filattierese

Seconda Categoria - Ennesimo allungo della capolista Sporting Pietrasanta che mette a referto la decima vittoria interna contro i carrarini dell’Atletico, sfruttano al meglio il mezzo passo falso del Corsanico, frenato nel pisano dalla Stella Rossa. Consolida il terzo posto il Romagnano che si riscatta andando a vincere sul campo del Filvilla, ferme al palo la coppia Lido-Podenzana sconfitte entrambe ora tallonate dalla Fivizzanese. Nessun vincitore nell’atteso derby di Monzone, mentre non è più una sorpresa la scalata verso la salvezza del Ricortola.



Per quanto riguarda il vertice il traguardo per i ragazzi di Mazzei è vicinissimo, matematicamente con una vittoria e un pareggio i conti sono praticamente chiusi. Il calendario del club del presidente Serafino Coluccini vede il prossimo impegno è in casa del pericolante Monti, poi turno interno nel derby contro il Lido, ancora una trasferta in lunigiana in quel di Monzone per chiudere la stagione dopo due domeniche di sosta tra le mura amiche ospitando la Filattierese.

L’antagonista ai capo classifica del Corsanico ritorna da Castelfranco di Sotto con un punto che al momento permette agli “orange” di mantenere la seconda piazza, con due lunghezze di vantaggio sul Romagnano che ha espugnato niente meno che il “Bottero” di Villafranca. Con questa sconfitta i gialloneri scivolano al confine della zona play out. Per il Romagnano dopo l’uscita immeritata dalla coppa tutte le forze sono concentrate nell’obiettivo secondo posto, in previsione degli eventuali spareggi post campionato.



Perdono colpi il Lido e l’Atletico Podenzana, uscite con le ossa rotte nei rispettivi impegni, il club di Yuri Angeli deve lasciare l’intera posta ai cugini della Fivizzanese dove la nuova conduzione tecnica Velasquez ha portato i frutti sperati: 10 punti nelle ultime quattro gare con la zona play off alle porte. Per i versiliesi del Lido il tesoretto accumulato si sta riducendo sempre di più, a soli tre punti c’è in agguato la coppia Atletico Carrara-Fivizzanese.



Delle cinque sorelle posizionate nel centro e media classifica solo il Monzone rimane (al momento) fuori dalla fascia pericolosa. Mulazzo e Filattierese muovono la classifica entrambe: i granata di Luciano Guelfi rimediano lo svantaggio contro i cugini della Filattierese, mentre il Mulazzo vede svanire nel finale del “Calani” una vittoria scaccia-crisi dopo due scivoloni consecutivi. Non si ferma la marcia del Ricortola che mette a referto il quinto successo consecutivo, la vittoria nello scontro diretto contro i rispettivi concorrenti del Monti, oltre a portare ancor più ottimismo à nell’ambiente neroverde, aumenta l’autostima nel team di mister Rossano Brizzi che da qualche partita ha messo nel mirino anche una eventuale salvezza diretta. Per i dragoni del nuovo allenatore Luigi Della Zoppa il cammino si è messo in salita, la sconfitta in Via delle Pinete ha complicato non poco i piani dei lunigianesi, l’immediato percorso dei “veneliesi” sulla carta appare subito proibitivo dove al “Don Bosco” sale la capolista Pietrasanta, sempre più in profumo di promozione, dopo la trasferta contro la Stella Rossa incalzano i due derby fratricidi con Filvilla e Mulazzo.



Infine il Cerreto, i ragazzi del guerriero Emiliano Bertelloni hanno avuto un’annata veramente sfortunata falcidiata da mille infortuni che non hanno mai messo il tecnico blucerchiato nella condizione di schierare la stessa formazione due domeniche consecutive. il pareggio di Mulazzo dimostra che i montignosini sono in gara e che nelle ultime 4 gare sputeranno sangue in ogni campo. Nel mirino c’è la penultima Fortis Camaiore. Le ultime 4 saranno con Stella Rossa, Filvilla, Romagnano e Fivizzanese, 4 battaglie per recuperare 4 punti, difficile ma non impossibile.