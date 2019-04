Seconda Categoria, Sporting Pietrasanta ancora campione

Con la vittoria di ieri è arrivata anche la matematica, in due stagioni dalla Terza alla Prima Categoria

Seconda Categoria - Due anni superlativi per lo Sporting Pietrasanta del presidentissimo Fiorino Coluccini. Una società nata nell'estate del 2017 che ha conquistato, dominando con numeri da capogiro, la scorsa stagione il campionato di Terza Categoria, e ieri pomeriggio quello di Seconda. Il successo sul campo del Monti per 1-0 con la rete di bomber Federico Tosi (veramente un lusso per la categoria) ha sancito definitivamente la vittoria del torneo con ben tre giornate di anticipo.



La squadra di mister Mazzei ha meritato totalmente di arrivare al traguardo davanti a tutte: 19 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta, alla settima giornata a Romagnano, statistiche che non hanno lasciato scampo alle dirette concorrenti, il Corsanico e lo stesso Romagnano, che via via hanno perso terreno. Un progetto veramente importante quello della società pietrasantina che, dalle voci che circolano, non è assolutamente appagata e con ogni probabilità sarà nelle prossime stagioni ancora protagonista, come da anni lo sono altre importanti società della ricca Versilia.