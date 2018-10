Seconda Categoria, si torna in campo per il quinto turno

Riflettori puntati sul big-match Filvilla-Sporting Pietrasanta; Fivizzanese prove di fuga

Seconda Categoria - Dopo la sosta per la Region’s Cup ritornano in campo le formazioni di Seconda Categoria per il quinto turno. Sotto i riflettori la prima trasferta della capolista Sporting Pietrasanta (foto) in Lunigiana, ospite del Filvilla. La corazzata biancoceleste si trova di fronte una squadra in piena salute, i gialloneri guidati da mister Andrea Albareni che, dopo una difficile partenza (due sconfitte consecutive), dal derby interno con il Monzone hanno trovato la quadra. Le “vespe” cercheranno di rallentare la corsa della capolista, sfruttando al meglio il mitico catino del “Bottero” con l’obiettivo di rimanere nella zona play off.



Per le altre due capoliste Corsanico e Fivizzanese il calendario gli presenta due match casalinghi. Il Corsanico, reduce dalla vittoria di Podenzana, ospita al comunale di Bargecchia nel derby versiliese il Lido di Camaiore. Il team di mister Fabrizio Monga al termine di una spettacolare partita impattata con i lunigianesi della Fivizzanese vorrà uscire dalle colline lucchesi con un risultato positivo. Quindi il confronto delle due lucchesi può determinare una svolta per le ambizioni di entrambi i club.

I medicei, dopo aver conservato il primato, si ripresentano davanti al loro numeroso pubblico. La compagine di mister Aldo Poggi è concentrata nel dare continuità all’ottimo ruolino di marcia interno. Al comunale è attesa la Fortis Camaiore che in queste prime battute di campionato sembra aver smarrito lo smalto della scorsa stagione: dopo quattro partite si trova all’ultimo posto in compagnia del Cerreto con un solo punto, troppo poco per i programmi e progetti del club di Camaiore.



A tre lunghezze dalle tre di vertice sono stazionate quattro squadre che preparano a fari spenti l’avvicinamento alla vetta. Il Romagnano riceve tra le mura amiche il Monzone di mister Luciano Guelfi, sulla carta test abbordabile, ma attenzione ai granata che fuori casa hanno già colpito.

Il sorprendente Mulazzo di mister Fabio Bellotti, che sta respirando aria di play off, riceve la visita dei neroverdi del Ricortola, reduci dall’eccessiva goleada subita a Pietrasanta nell’ultimo turno.

I neroazzurri dell’Atletico Carrara, galvanizzati dal buon test in rimonta contro l’accreditato Romagnano, salgono in Lunigiana (Monti) forti della striscia positiva (due vittorie e un pareggio) e sono in cerca di quei punti per mantenere il minimo distacco dalle prime posizioni. I "dragoni", dopo il primo acuto della stagione, cercheranno di sfruttare al meglio il turno casalingo: i “presunti” tre punti contro l’Atletico Carrara farebbero risalire i “veneliesi” in posizioni più tranquille.



A riguardo del Cerreto, attuale “maglia nera” del girone, da notare che in questo inizio di stagione il team guidato da mister Emiliano Bertelloni è stato bersagliato dagli infortuni e non ha mai poteuto schierare la formazione migliore, e questo ha indubbiamente influito sulle prestazioni della squadra. Il prossimo impegno dei blucerchiati si chiama Filattierese, visto l’inizio negativo dei lunigianesi il match dei Ronchi apparirebbe per Manfredi & soci abbordabile.



Programma gare, arbitro di domenica 21/10/2018 (inizio ore 15,30)



Cerreto-Filattierese (“Ronchi”, Marco Buccheri di Pisa)

Corsanico-Lido (“Bargecchia”, Ivan Bouabid di Lucca)

Filvilla-Sp.Pioetrasanta (“Bottero”, Luca Covassin di Pisa)

Fivizzanese-Fortis C. (“Comunale”, Dario Del Seppia di Pisa)

Stella Rossa-Atl. Podenzana (Castelfranco, Alessio Scarabelli di Firenze)

Monti-Atl.Carrara (“Don Bosco”, Gabriele Baschieri di Lucca)

Mulazzop-Ricortola (“Calani”, Jonathan Grementier di Lucca)

Romagnano-Monzone (“Raffi”, Davide Neri di Livorno)